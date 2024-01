“Posizionata una nuova centralina di monitoraggio della qualità dell’aria”

Una nuova centralina per l’attività di monitoraggio della qualità dell’aria è stata posizionata sul territorio comunale. Nel dettaglio l’ARPA, l’ente pubblico che si occupa della programmazione regionale nel campo della tutela ambientale e della prevenzione primaria, ha installato e attivato una nuova centralina in Piazza C. Garbieri a Santa Severa.

“Abbiamo chiesto la sostituzione dell’apparecchio di rilevamento per permettere l’implementazione di un rilevatore di polveri sottili (PM10) nel territorio comunale. Le centraline contengono gli strumenti di misura che rilevano la concentrazione di un dato inquinante e i dati sono trasmessi a un centro operativo dell’ARPA che provvederà a validarli ed elaborarli per trasformarli in informazione ambientale.I dati saranno pubblicati sui totem dislocati sul nostro territorio, che verranno sostìtuiti nelle prossime settimane da nuovi elementi che daranno le informazioni sullo stato dell’aria nella nostra città” , ha spiegato il Consigliere con delega alI’ambiente Alessio Magliani.

I nuovi pannelli mostreranno in maniera grafica l’ultimo Indice di Qualità dell’Aria disponibile, calcolato sui dati registrati dalle centraline di rilevamento così come pubblicati da Arpa Lazio

“Il monitoraggio dell’aria deve essere attento e continuo. Ce ne stiamo occupando con l’Osservatorio Ambientale, di cui faccio parte come presidente dell’Assemblea dei Sindaci, con interventi e studi sul territorio e sull’incidenza che l’inquinamento ha sulla salute dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Oltre ai pannelli, è possibile consultare i dati, aggiornati al giorno precedente, dei principali inquinanti presenti nell’aria misurati dalle stazioni anche sul sito internet di Arpa Lazio (https://www.arpalazio.it/web/guest/ambiente/aria)

