Positivo un bambino della scuola primaria di Tarquinia

Una nota del Comune di Tarquinia dà notizia del primo caso di positività all’interno di una scuola. “La ASL VT ci ha informato che si sono registrate otto nuove positività nella nostra città (tra cui un nucleo familiare). Purtroppo tra questi 8 è risultato positivo anche 1 bambino che frequenta la Scuola Primaria, Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi. L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – continua la nota – in accordo con la Dirigente Scolastica ha predisposto l’isolamento per tutti i bambini della classe. Le altre persone risultate positive sono anch’esse tutte in isolamento domiciliare e si sta procedendo all’individuazione della rete dei contatti. Da oggi inoltre è in vigore il nuovo DPCM che pone alcune limitazioni e restrizioni ai fini di contenere il contagio da COVID-19. Invitiamo le attività, le associazioni, la Cittadinanza tutta- conclude il comune – a prenderne atto, il nuovo DPCM è scaricabile anche sul sito internet della Città di Tarquinia”.