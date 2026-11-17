“Oltre 600 persone sono scese in piazza a Fiumicino per difendere il proprio territorio e manifestare la contrarietà a un progetto che rischia di modificare profondamente il volto della costa. Parliamo di un intervento di dimensioni imponenti: un grande porto turistico-crocieristico, banchine per le navi da crociera, un terminal passeggeri, circa 1.200 posti barca, con una previsione di circa 1,3 milioni di turisti all’anno. Numeri che impongono una riflessione seria sulle conseguenze ambientali, sulla tenuta del territorio, sul traffico, sui fondali marini e sul futuro della costa.

Una vicenda sulla quale è necessario fare piena chiarezza. Nel 2024 la Regione Lazio ha espresso parere favorevole al progetto, subordinandolo a determinate condizioni. Successivamente, il TAR ha annullato il decreto di valutazione ambientale, rilevando criticità nell’iter autorizzativo. Non è una battaglia che può essere lasciata soltanto ai cittadini. È una questione che riguarda direttamente le responsabilità delle istituzioni regionali.