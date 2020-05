Porto, scarico di liquami prodotti dalle navi. Ansep Unitam scrive ad Authority, Regione e Comune di Civitavecchia

"In questo momento nel Porto di Civitavecchia sta avvenendo lo scarico di liquami prodotti dalle navi passeggeri, in questo caso, MSC Crociere e Costa Crociere, a bordo delle quali ci sono anche persone positive al covid-19". Lo sostiene l'Ansep Unitam, l'associazione nazionale servizi ecologici portuali

“In questo momento nel Porto di Civitavecchia sta avvenendo lo scarico di liquami prodotti dalle navi passeggeri, in questo caso, MSC Crociere e Costa Crociere, a bordo delle quali ci sono anche persone positive al covid-19”. Lo sostiene l’Ansep Unitam, attraverso il suo segretario generale Simona Giovagnoni. L’associazione nazionale servizi ecologici portuali che spiega come una circolare emanata dalla direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente, consentirebbe questa attività, “contrariamente a ogni politica ambientale e di salvaguardia e tutela delle acque marine”. “Come associazione abbiamo più volte denunciato allo stesso Ministero l’illegittimità della suddetta circolare, emanata a seguito di un mirato quesito della Confederazione italiana degli armatori”. Ansep Unitam ha scritto alla Regione Lazio, all’Autorità di Sistema Portuale, al Comune di Civitavecchia, ad Arpa Lazio e ad Assporti per un intervento urgente.