Porto, scarico di liquami da navi. Il Pd presenta interrogazione parlamentare: “E’ un fatto gravissimo”

Non basta il collasso dello scalo marittimo di Civitavecchia in relazione al blocco del traffico crocieristico e il mancato aiuto del Governo. Ora ci si mette anche il rischio ambientale. Il grido d’allarme di Ansep Unitam, attraverso il suo segretario generale Simona Giovagnoni, ad inizio maggio non è passato inosservato. Si parla di sversamento di liquami all’interno del Porto di Civitavecchia. Così si è registrato di li a poco il commento duro del Pd di Civitavecchia, a cui fa seguito un’interrogazione parlamentare dei dem attraverso il capogruppo ai Trasporti alla Camera dei deputati Davide Gariglio. Intervenuto oggi in una conferenza video insieme al segretario locale Stefano Giannini e il capogruppo consiliare Marco Piendibene. “E’ un fatto gravissimo quello che sta accadendo – dichiara il deputato del Pd – si sta agendo contro la legge. Msc Grandiosa sta scaricando rifiuti in mare secondo un’ordinanza della Capitaneria di Porto, che a sua volta si muove sulle disposizioni di due direttori generali del Ministero dell’ambiente. Con quella circolare si può scaricare senza restrizioni, lo dice proprio il documento, “nelle acque portuali”. Il problema quindi è legato a quella circolare che di fatto deroga le leggi. A bordo della nave fra l’altro ci sono quasi 400 persone, quindi gli scarichi sono notevoli. Vogliamo acquisire l’analisi dei rifiuti in mare dall’Authority per capire il livello di inquinamento. L’interrogazione è stata firmata da 24 deputati del Pd”. Una presa di posizione forte, anche in considerazione del fatto che il Governo, è targato si Movimento 5 stelle ma pure Partito democratico. “E’ una bomba ad orologeria questa vicenda – commenta Piendibene -. Ci aspettiamo anche una concreta risposta dal presidente dell’Adsp Di Majo, nominato proprio da un Governo Pd”. “In un momento di crisi così profonda far rispettare la legge sarebbe importante anche per alcuni servizi all’interno dello scalo”, fa sapere Giannini. Il Pd attraverso una nota sottolinea anche i punti fondamentali dell’interrogazione e dell’azione politica.

1) non è un attacco alla Capitaneria e all’Autorità Portuali, ai quali si chiede solo collaborazione rispetto alla necessità di sapere cosa e quanto è stato scaricato dalla nave MSC Grandiosa.

2) Tutela dell’ambiente nel rispetto della normativa

3) Tutela dell’occupazione in quanto esistono aziende per i servizi portuali che si occupano, per l’appunto, dello smaltimento dei liquami.