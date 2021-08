Porto, ripartono anche i mega yacht. Musolino: “Marina Yachting grande opportunità, si acceleri su iter amministrativo”

Marina Yachting “sold out”, porto storico pieno di gioielli del diporto di super lusso. “Anche questo – commenta il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino – è un importante segnale di ripartenza. Prosegue il lavoro che porta alla rinascita e allo sviluppo dei porti di Roma. Il Marina pieno dimostra quanto importante sia realizzare il Marina Yachting e che potenziale enorme ci sia, a portata di mano. Questo infatti avviene oggi, senza che ancora sia stata messa in campo alcuna azione mirata. Si pensi a quanta richiesta di mercato e quanta ricchezza e professionalità potremmo sviluppare con l’avvio del Marina Yachting. È una opportunità assolutamente da non perdere, per il porto e per tutta la città di Civitavecchia, che ne trarrebbe enormi benefici in termini di domanda di servizi di qualità e, quindi, di sviluppo di reddito e occupazione e di immagine a livello nazionale e internazionale. Allora, avanti tutta per accelerare la conclusione dell’iter amministrativo e il lancio di questo progetto che è ormai tempo che diventi una importante realtà per l’economia portuale e del territorio”.