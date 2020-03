Porto, rientrati gli ultimi 48 italiani. Tedesco: “Smanettatori da tastiera segnalati alle autorità”

Ieri sera, come annunciato dal Ministro, ha attraccato l’ultima nave della linea passeggeri con Barcellona. “Per consentire ai nostri connazionali, non turisti ma gli ultimi italiani autorizzati a rientrare in Italia, di rientrare a Roma con il primo treno utile, sono stati fatti scendere dalla nave alle ore 4 di stamattina (monitorati e controllati dagli operatori portuali) e trasferiti con navetta direttamente alla stazione ferroviaria. Nonostante di sabato non ci siano affollamenti di pendolari, a scopo precauzionale, le persone sono state divise su più convogli. Agli smanettatori da tastiera che appena alzati, invece di prepararsi il caffè, hanno cominciato a spargere notizie false e tendenziose ricordo che ho già dichiarato che segnalerò all’autorità giudiziaria chi utilizzando i social con irresponsabilità ingenera panico e allarmismo. Ai ragazzi italiani che stanno rientrando a casa ricordo che a scopo precauzionale devono rimanere in isolamento domiciliare e informare l’azienda sanitaria competente per territorio”, lo dichiara il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.