Porto, Marta Grande: “La Ministra De Micheli mi ha assicurato sostegno per lo scalo”

Ieri durante l’audizione alla Camera dei Deputati della Ministra De Micheli sull’emergenza covid sono intervenuta con degli specifici quesiti riguardanti il nostro territorio L’emergenza sanitaria sta deprimendo le attività della nostra provincia e, più in generale, di tutto il nord del Lazio. Ho chiesto pertanto alla Ministra quali azioni verranno messe in campo da parte del Governo per sostenere le realtà come quella del porto di Civitavecchia che in quanto scalo turistico, il primo in Italia, sta già subendo le conseguenze dello stop al traffico crocieristico. La Ministra nella sua risposta ha parlato di due tipi di sostegno che andranno ad interessare il nostro scalo:

-Il primo sarà mirato a sostenere i porti con specificità turistica ed è in fase di studio

-Il secondo arriverà a breve, dovrebbe essere approvato in settimana, con i fondi del decreto di maggio. Tra gli 800 milioni resi disponibili dal MIT per i progetti proposti delle autorità portuali è compresa anche Civitavecchia”, lo dichiara Marta Grande, parlamentare del Movimento 5 stelle e Presidente della Commissione Esteri.