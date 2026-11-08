Porto e tutele per gli accompagnatori turistici: Agilo interviene in IX Commissione Regione

Al centro del confronto con istituzioni, Autorità Portuale e Tour Operator: aumento dei compensi a partire dal 2027, fine delle disparità tariffarie tra porti italiani e interventi urgenti su sicurezza e decoro delle aree di transito passeggeri

Riceviamo e pubblichiamo. Portare dignità, equità economica e condizioni di lavoro sicure a chi opera quotidianamente nell’accoglienza e nella gestione dei flussi crocieristici.

Con questi obiettivi Agilo (Associazione Nazionale Guide ed Accompagnatori Turistici) ha preso parte, insieme ad Assoguide e in sinergia con le sigle sindacali, all’audizione tenutasi presso la IX Commissione del Consiglio Regionale del Lazio (Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio), focalizzata sulle criticità operative all’interno del Porto di Civitavecchia.

L’incontro istituzionale – promosso su iniziativa dei consiglieri regionali del territorio, Enzo D’Antò e Marietta Tidei, con la partecipazione del Consigliere Emanuela Mari – ha riunito l’Assessore al Turismo di Civitavecchia Piero Alessi, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la società Roma Cruise Terminal (RCT), le rappresentanze sindacali e i maggiori Tour Operator attivi nel comparto crocieristico.

Nel corso dei lavori, l’intervento di Christian De Cesaris per conto di Agilo ha posto l’accento su tre questioni inderogabili:

Adeguamento ed aumento delle tariffe: richiesta immediata di apertura di un tavolo di concertazione con i Tour Operator per concordare un incremento dei compensi della categoria già dalla stagione 2027 e per le successive.

Stop alle disparità territoriali: denuncia della disomogeneità retributiva che vede i professionisti percepire compensi ingiustificatamente divergenti per le medesime mansioni, a parità di nave e compagnia, a seconda del porto d’imbarco.

Decoro, logistica e sicurezza operativa: segnalazione puntuale all’Autorità di Sistema Portuale ed a RCT delle carenze logistiche e igienico-sanitarie nelle aree di sosta e transito in cui gli accompagnatori turistici operano ogni giorno.

L’audizione ha prodotto importanti primi riscontri:

La disponibilità espressa da primari operatori del settore crocieristico ad avviare un confronto continuativo con Agilo ed Assoguide.

La concertazione tra Commissione e Comune di Civitavecchia per l’attivazione a stretto giro di un tavolo territoriale allargato all’Assessorato al Turismo di Roma Capitale.

L’impegno assunto dalla consigliera Emanuela Mari a portare il tema delle disuguaglianze tariffarie e della regolamentazione professionale al Ministero del Turismo.

A conclusione della seduta, la Presidenza della Commissione ha sollecitato i Tour Operator a risolvere rapidamente il nodo retributivo e ha intimato la sistemazione delle criticità strutturali del terminal portuale. Nei prossimi giorni Agilo depositerà un documento programmatico formale per definire i parametri operativi dei tavoli annunciati.

Il Direttivo di Agilo

Associazione Nazionale Accompagnatori e Guide turistiche