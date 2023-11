Porto di Civitavecchia, è record storico per le crociere: oltre 3 milioni in un anno

Si è tenuta in mattinata la conferenza stampa in Autorità di Sistema Portuale per illustrare i dati del traffico crocieristico nel 2023. Per il Porto numeri record con oltre 3 milioni di turisti, la metà dei quali “turn around”. All’incontro hanno partecipato i vice ministri alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami, il parlamentare Mauro Rotelli, la vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, l’assessore regionale Maura Rinaldi, il sindaco Ernesto Tedesco e John Portelli, direttore generale della Rome Cruise Terminal. Padrone di casa il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino. “Una storia vincente di resilienza del territorio. Un risultato storico non solo per il porto ma per l’Italia intera, segno tangibile che il lavoro di squadra premia”, ha dichiarato il numero uno dello scalo.