Porto di Civitavecchia, dal Recovery Plan fondi per 100 milioni di euro

Nella bozza del Recovery Plan il Porto di Civitavecchia trova un posto importante. Ci sarebbe oltre 100 milioni di euro di fondi per lo scalo marittimo locale, da investire in opere infrastrutturali strategiche, utili a rilanciare i traffici del Porto più importante del Paese. Soldi per l’ultimo miglio, la banchina crociere e il completamento della Civitavecchia Orte. Notizia rilanciata quest’oggi dalle pagine de “Il Messaggero”. Intanto l’Autorità di Sistema Portuale lavora su sinergie con la Finlandia.

Relazioni oltre confine. Ampia partecipazione ieri all’evento virtuale “Smart, efficient and green ports – Finland’s experiences” organizzato dall’Ambasciata di Finlandia a Roma in collaborazione con l’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale. Sostenibilità, digitalizzazione e innovazione come driver di un nuovo modello di sviluppo portuale: queste le tematiche affrontate durante il prestigioso e interessante webinar di ieri. Soddisfatto il Presidente dell’Authority laziale, Pino Musolino per il quale l’evento ha rappresentato “un punto di partenza per una potenziale collaborazione tra la realtà portuale italiana, in primis con il porto di Roma, e quella finlandese, all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie digitali efficienti e sicure, intelligenti e sostenibili”. “Si è aperto un ottimo confronto – ha sottolineato – che, grazie all’intervento di qualificati rappresentanti e conoscitori del mondo dello shipping, ha fatto sì che si evidenziassero i possibili interventi sul nostro sistema portuale. Non possiamo più rimandare, è ormai necessario colmare il nostro gap, anche in termini di infrastrutture immateriali, e lo possiamo fare collaborando con chi, come i porti di Helsinki e Oulu, è molto più avanti di noi. Un esempio, in tal senso, ci è stato fornito proprio dal porto di Oulu che ha presentato una virtualizzazione completa in 3D di ciò che succede in tempo reale nel suo scalo e questo grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale che consente di gestire al meglio tutte le operazioni portuali, con enormi vantaggi in termini non solo di costi ma soprattutto di tutela ambientale, efficienza e sicurezza. Con particolari algoritmi si riesce infatti a prevenire e, quindi, a evitare l’insorgere di problemi legati alla logistica portuale. Ed è di queste tecnologie che abbiamo bisogno per essere più competitivi e più performanti sotto il profilo della gestione delle nostre attività portuali. Quindi, ottimo momento di confronto quello di ieri, grazie al quale ho avuto modo di conoscere importanti realtà imprenditoriali finlandesi che hanno manifestato interesse nei confronti dei porti del network laziale. E noi siamo pronti e disponibili a intraprendere un importante percorso di collaborazione sinergica”. A far da “padrone di casa” all’evento, l’ambasciatrice di Finlandia in Italia S.E. Pia Rantala-Enberg.

Hanno partecipato: Ulla Lainio, Commercial Counselor, Head of Marine & Ports Industry, Business Finland; Giuseppina Di Foggia, CEO Nokia Italy; Patrick Baan, Director, System Integration & Performance, Wartsila Italy; Mira Juola, Capo della Port Digitalisation, Porto di Oulu; Andreas Slotte, Responsabile dello Sviluppo Sostenibile, Porto di Helsinki; Emanuele Grimaldi, Managing Director, Grimaldi Group; Daniele Rossi, Presidente di Assoporti; Annaleena Makila, Managing Director, Finnish Ports Association; Zeno D’Agostino, Presidente AdSP del Mare Adriatico Orientale; Ville Haapasaari, Managing Director, Porto fi Helsinki; Marko Mykkanen, Managing Director, Porto di Oulu.