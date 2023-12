Porto, dal Governo piovono milioni di euro: ne arrivano quasi 20 nel 2024

Il finanziamento arriverebbe grazie a dei fondi non utilizzati del Decreto Genova e da una riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento

Dal Governo arrivano 19,5 milioni di euro nel 2024. Lo stabilisce uno dei quattro emendamenti proposti dal Governo alla Legge di Bilancio. Ancora da capire però come saranno investiti questi fondi, tra le ipotesi più concrete lavori per migliorare l’infrastruttura della viabilità, l’operazione Fiumaretta e altre opere infrastrutturali, funzionali al potenziamento del flusso legato ai traffici commerciali. Il finanziamento arriverebbe grazie a dei fondi non utilizzati del Decreto Genova e da una riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento.