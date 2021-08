Porto, continua a pieno ritmo la campagna vaccinale. “Dosi a tutto l’equipaggio della Seven Seas”

La campagna vaccinale per i marittimi nel porto di Civitavecchia continua a pieno ritmo anche nel periodo di Ferragosto. Vaccinato a bordo tutto l’equipaggio della Seven Seas Navigator. Il presidente dell’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino: “Nel porto di Civitavecchia continuiamo ad offrire servizi di eccellenza. Completata la somministrazione di vaccini a tutto l’equipaggio, circa 359 persone, della Seven Seas Navigator. La nave della Regent Seven Cruises, divenuta famosa per aver ospitato il set del film After the Sunset, con Pierce Brosnan e Salma Hayek, è in sosta alla banchina n. 30”. Al termine della campagna vaccinale, nel Porto di Roma, tra l’hub allestito in collaborazione tra Adsp e Asl Roma 4, e i vaccini somministrati direttamente a bordo delle navi da crociera (una modalità adottata per la prima volta in assoluto proprio a Civitavecchia), l’obiettivo è di arrivare a vaccinare circa 16.000 marittimi di ogni nazionalità.