Porto, allarme sui fondi per l’elettrificazione delle banchine. D’Antò: “A rischio 23 milioni di euro”

“Ventitré milioni di euro già destinati all’elettrificazione delle banchine del porto di Civitavecchia non risulterebbero più disponibili per finanziare questi interventi. In sostanza, il Governo avrebbe deciso di non destinare più tali risorse alla copertura delle opere. Chiediamo di sapere se i fondi siano stati effettivamente revocati o rimodulati e, soprattutto, con quali risorse verranno completati i lavori e pagate le imprese”. Lo dichiara Enzo D’Antò, consigliere regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle.

“Alcuni lavori sono già iniziati – continua D’Antò – e ci sono imprese che rischiano di non essere pagate per interventi già eseguiti. Le aziende hanno sostenuto costi e assunto impegni economici, lasciarle senza certezze sui pagamenti significa scaricare su imprese e lavoratori le conseguenze di decisioni finanziarie ancora da chiarire. L’elettrificazione delle banchine consente alle navi ormeggiate di collegarsi alla rete elettrica da terra, riducendo le emissioni in porto. È un investimento importante per la salute e l’ambiente di Civitavecchia, un territorio che ha già pagato un prezzo elevato sul fronte ambientale”.

“Chiediamo al Governo Meloni, al ministro Salvini e ai rappresentanti del centrodestra di fare chiarezza. Occorre sapere quali risorse siano effettivamente disponibili, e come e quando verranno garantiti i pagamenti per le opere già eseguite. Imprese e lavoratori non possono restare esposti all’incertezza”, conclude il consigliere regionale.