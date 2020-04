Porto al collasso: Port Mobility vara la ristrutturazione, l’Authority risponde picche

Saper comunicare nell’epoca moderna è fondamentale, figurarsi in tempi di pandemia, dove le parole hanno un peso e un significato ancora più rilevante. Ma di questi tempi la comunicazione non è il massimo dalle parti di Molo Vespucci. Dove in particolare? Ad esempio fra Port Mobility e Autorità di Sistema Portuale, lì il dialogo è a dir poco insufficiente. Proprio così, stando alle dichiarazioni ufficiali degli ultimi tempi ma anche e soprattutto agli atti che che i due enti si sono trasmessi negli ultimi due mesi. Da un lato l’azienda che eroga servizi essenziali all’interno dello scalo, che chiede più sostegno e considerazione, in riferimento all’emergenza da coronavirus che ha praticamente cancellato tutte le prenotazioni dei crocieristi. Dall’altro l’Authority, che risponde in maniera sintetica e non esaustiva secondo i vertici della PM. In una nota datata marzo 2020, la Port Mobility propone riduzioni a destra e a manca dei servizi, ad esempio il 58%per l’infoweb, il 56% per le navette e l’83% per l’infopoints. Del 35% quello su viabilità e manutenzione. Per un costo di 430 mila euro circa, più o meno la metà rispetto a quanto si incasserebbe a pieno regime. Fra l’altro con la proposta di contratti di solidarietà per tutto il 2020 ai dirigenti e la riduzione dei gettoni per il Cda, sempre per l’intero anno solare. L’Adsp portuale però risponde che “sarà congruo prevedere un’anticipazione dei diritti di porto pari ad un importo mensile di 250 mila euro, a valere dei tre mesi del piano emergenziale”, ovvero sia ancora per tutto il mese di maggio. “Ma quello di cui stiamo parlando non è un porto vuoto”, ribatte l’amministratore delegato di PM Edgardo Azzopardi. Ricordando, in una nota successiva, inviata all’Adsp qualche giorno fa, quanto ancora siano indispensabili certi servizi. Il servizio di trasporto, la manutenzione, l’infopoint (traffico ancora legato ad autisti di merci, passeggeri ro-ro, spesso e volentieri stranieri…). L’ultima risposta dell’Authority è firmata da una lettera del segretario generale Roberta Macii, che sostanzialmente, “lavandosene le mani”, si affida completamente al giudizio a maggioranza dell’Organismo di partenariato nella seduta del 23 aprile scorso, intervenuto anche sulle istanze sollevate dall’azienda. Che però, con una riduzione di quasi il 70% dei trasferimenti rischia di saltare per aria, insieme ai suoi 140 dipendenti.