Porta a porta o stradale? Domani diretta con l’ex sindaco Cozzolino

Meglio la raccolta porta a porta o quella stradale? In città il dibattito è ancora caldo, dopo la delibera di giunta approvata dieci giorni fa dal Pincio. Avremmo voluto fare un bel confronto pubblico fra l’attuale sindaco Ernesto Tedesco e l’ex primo cittadino Antonio Cozzolino. Domani alle 12 in diretta sulla pagina Facebook di Bignotizie, in contemporanea anche su Twitter e Youtube ci sarà soltanto il pentastellato. Si parlerà anche del momento politico critico dell’amministrazione comunale di Civitavecchia e del caso mascherine.