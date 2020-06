Porta a porta, Csp ufficializza la modifica degli orari per la zona 1

La Civitavecchia Servizi Pubblici srl intende informare i Signori utenti riguardo le recenti iniziative adottate al fine di razionalizzare e contenere i costi del servizio della raccolta dei rifiuti “Porta a porta”. Più in particolare, la società informa gli utenti della cosiddetta “Zona 1” (Centro cittadino) che lo svuotamento dei mastelli delle frazioni della raccolta differenziata “porta a porta” avverrà, la notte e la mattina successiva alla esposizione, a partire dalle 4 e comunque entro le ore 10. Per quanto la modifica della esecuzione del servizio non appaia evidentemente sostanziale, la CSP srl invita quindi gli utenti a tenere in considerazione i nuovi orari. Va ribadito nuovamente come il nuovo orario di svuotamento dei contenitori dei rifiuti “porta a porta” riguardi solamente le utenze domestiche e commerciali ubicate nella Zona 1 (centro cittadino). “La società è certa si legge nella nota – che, dopo qualche probabile difficoltà nella fisiologica fase di riequilibrio, possa essere raggiunto il più importante risultato del miglioramento del servizio con il contemporaneo contenimento dei costi. La CSP srl intende ringraziare anticipatamente i Signori utenti per la disponibilità e la collaborazione, che rappresenta sempre il fattore determinante per la riuscita e la buona gestione del servizio”.