Port Mobility e Pas in crisi, Pd: “Chiediamo incontro urgente con Adsp”

“Esprimiamo preoccupazione rispetto quanto sta accadendo all’interno del porto riguardo gli stipendi ed il destino dei lavoratori di Port Mobility e Pas. Nel ribadire che le istituzioni e la politica hanno il dovere di interessarsi e muoversi efficacemente per la ricerca di soluzioni, riteniamo altresì imprescindibile tracciare dei percorsi che non consentano soltanto di superare le difficoltà contingenti ed emerse ultimamente, ma che permettano dinamiche virtuose di crescita economica e stabilità occupazionali duraturi, forieri di uno sviluppo generale di cui il nostro porto e la nostra città hanno bisogno. Consapevoli che la proroga concessa per Port Mobility possa rappresentare soltanto un punto di partenza, chiediamo un incontro urgente con i vertici dell’Authority per avere la possibilità di condividere insieme idee e proposte, tra le quali l’istituzione di un tavolo con la Regione che, siamo certi, contribuirà all’individuazione di risposte per i soggetti economici che vivono il nostro porto e per i lavoratori tutti”, lo dichiara il Partito Democratico Civitavecchia.