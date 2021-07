Porrello: “Riattivare la guardia medica a Santa Marinella. Presenterò interrogazione”

“Ho appreso con stupore dalla stampa che la guardia medica estiva nella città di Santa Marinella sia stata sospesa. A quanto si legge dalla nota stampa diramata dal Comune di Santa Marinella la motivazione va ricercata nell’assenza di personale medico, impegnato nel servizio di vaccinazione. Ritengo che ciò sia inaccettabile e che derivi da una mancata programmazione, soprattutto dal punto di vista del personale medico, che non può ricadere sulle spalle dei cittadini. Città come Santa Marinella è noto a tutti che hanno il loro picco di vitalità nella stagione estiva, periodo nel quale oltre ai residenti vivono la città anche i possessori di seconde case o i semplici turisti di passaggio. Lasciare il territorio privo di un presidio sanitario come la guardia medica è quindi pericoloso: la campagna vaccinale che la Regione Lazio sta portando avanti non può giustificare la sospensione di un servizio importante come questo. A tal proposito quindi nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione in commissione sanità e comunque invito già da ora la ASL RM4 a tornare sui propri passi, in modo da garantire comunque il servizio”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.