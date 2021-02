Porrello: “Istituito intergruppo su idrogeno nel Lazio su mia proposta”

“E’ stato istituito su mia proposta presso il Consiglio regionale del Lazio l’intergruppo sull’idrogeno quale nuova fonte energetica verde. Una sede dedicata e uno strumento fondamentale per sensibilizzare e coinvolgere su questo tema tutte le forze politiche con lo scopo di implementare l’idrogeno nella nostra regione sia per quanto riguarda l’approvvigionamento sia per quanto riguarda l’abbattimento dei consumi dei grandi ‘divoratori enegertici’ a livello industriale presenti sui territori, quali ad esempio il Porto di Civitavecchia”. Così in una nota Devid Porrello, consigliere regionale M5S del Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. “Si tratta di un primo risultato importante per favorire una transizione energetica verso un modello di sviluppo sostenibile, volto alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla creazione e all’avvio di nuovi processi produttivi, più innovativi e all’avanguardia. Ora il prossimo passo dell’intergruppo – spiega Porrello – sarà stilare un programma di lavoro che verta su due assi fondamentali: pianificare gli incontri con tutti gli stakeholder coinvolti, dalle Istituzioni alle società industriali e dal mondo della ricerca fino ad associazioni e Comitati; rendere esecutivo quanto già previsto negli atti di indirizzo, che ho proposto e fatto approvare dal Consiglio nei mesi scorsi, e che impegnano la Giunta regionale a favorire i corsi di formazione per creare le competenze necessarie e un’occupazione di qualità e a istituire una cabina di regia presso la Giunta che faccia dialogare tutti gli Assessorati coinvolti, da quello ai Trasporti a quelli all’Economia al Lavoro. Anche da qui parte la nostra Transizione Ecologica”, conclude Porrello.