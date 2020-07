Porrello: “Civitavecchia-Orte opera strategica per logistica porto e per il territorio”

“Il completamento della superstrada Orte Civitavecchia non è mai stato in discussione, un’opera strategica per la logistica legata al porto e per lo sviluppo di tutto il territorio attraversato. Non si può dire ‘No’ ad un’infrastruttura necessaria e che andrà ad agevolare lo scorrimento della circolazione di mezzi e persone ma si può, e si deve, discutere del tracciato da seguire per il suo completamento. Come tutti sanno infatti la superstrada attualmente arriva a Monte Romano, a pochi chilometri dalla destinazione definitiva. Come ho ripetuto in tutte le occasioni questo completamento non può realizzarsi però a danno del territorio e dell’ambiente, per questo è necessario che il futuro commissario dialoghi con gli enti locali nell’individuazione della soluzione più sostenibile.” Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.