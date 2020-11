Porrello al consigliere comunale Settanni: “Dimettiti per coerenza”

"Una decisione che non mi coglie di sorpresa, data l'insofferenza dimostrata negli ultimi mesi dal consigliere, più concentrato a prendere di mira le decisioni del Governo e del suo gruppo politico, piuttosto che adoperarsi per risolvere i problemi della sua città"

“Ho appreso della decisione del consigliere comunale di Santa Marinella, Francesco Settanni, di lasciare il Movimento 5 Stelle. Una decisione che non mi coglie di sorpresa, data l’insofferenza dimostrata negli ultimi mesi dal consigliere, più concentrato a prendere di mira le decisioni del Governo e del suo gruppo politico, piuttosto che adoperarsi per risolvere i problemi della sua città. Mi sarei aspettato, per coerenza, le contestuali dimissioni da consigliere comunale, ruolo che ricopre proprio grazie al Movimento 5 Stelle, da cui oggi ha deciso di prendere le distanze. Spero che arrivino presto piuttosto di invocare articoli della costituzione e sul suo ruolo in seno al gruppo misto”. Lo dichiara Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale.