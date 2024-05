Poletti porta il ministro Pichetto Fratin alla Pucci per parlare di phase out

"Un evento per l'approfondimento di un tema che dovrebbe andare oltre l'incontro di campagna elettorale - ha ribadito Poletti -. Un tema che ogni civitavecchiese dovrebbe sentire proprio, per il presente ma soprattutto il futuro della nostra città"

Grande attesa per l’incontro di mercoledì prossimo, 22 Maggio, alle 18 all’Aula Pucci quando a conferire ci sarà il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Il tema è di assoluta attualità: “Futuro Energetico”. “Dobbiamo lavorare urgentemente per il futuro della nostra città – ha detto il candidato Sindaco Paolo Poletti, promotore dell’evento -. Una città che dovrà essere sostenibile grazie ad un accurato lavoro di innovazione e transizione delle fonti energetiche”.

Ovviamente l’attenzione è per l’uscita di scena dell’Enel che ha ufficializzato per il prossimo 2025 la chiusura della centrale a carbone.

Oltre al Ministro Fratin e al candidato Sindaco paolo Poletti interverrà il Senatore Claudio Fazzone, Presidente della Commissione Ambiente.

“Un evento per l’approfondimento di un tema che dovrebbe andare oltre l’incontro di campagna elettorale – ha ribadito Poletti -. Un tema che ogni civitavecchiese dovrebbe sentire proprio, per il presente ma soprattutto il futuro della nostra città”. Associazione Leali Legali Liberi per Civitavecchia.