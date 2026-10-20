Riceviamo e pubblichiamo. Prende finalmente forma un’opera pubblica di straordinaria rilevanza e strategica importanza per l’intero comprensorio collinare: sono ufficialmente ai nastri di partenza i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale destinata a unire i territori di Allumiere e Tolfa. Si tratta di un traguardo storico, atteso da oltre vent’anni dalle due comunità locali, che vedono così concretizzarsi una sfida complessa ed emblematica per la mobilità sostenibile, la tutela dell’ambiente e il rilancio turistico dell’area.

Per comprendere appieno la portata di questo momento occorre riavvolgere il nastro fino al lontano 2002, quando l’allora Provincia di Roma promosse per la prima volta l’idea progettuale dell’infrastruttura. Negli anni successivi, tuttavia, la vicenda finì per incanalarsi in un lungo binario morto, vedendo l’opera progressivamente definanziata e le risorse originariamente stanziate dirottate verso altre realtà ed esigenze territoriali. La svolta concreta che ha permesso di riaprire la partita si è avuta soltanto nel biennio 2020-2021, grazie all’intuizione e alla capacità di fare rete delle due amministrazioni collinari, capaci di presentare alla Regione Lazio una proposta progettuale congiunta, solida e strutturata, che ha convinto l’ente regionale a erogare il fondamentale finanziamento necessario alla sua copertura economica.

L’ottenimento dei fondi ha segnato l’inizio di una nuova fase altrettanto complessa, caratterizzata da un vero e proprio percorso a ostacoli sul piano operativo. In questo scenario, un ruolo di primissimo piano è stato svolto dal Comune di Tolfa in qualità di ente capofila, la cui struttura guidata dalla Sindaca Stefania Bentivoglio di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Mauro Folli ha lavorato alacremente per districarsi all’interno di una fitta maglia di difficoltà ambientali, ostacoli burocratici e macchinose trafile amministrative. Un successo organizzativo e istituzionale che l’amministrazione comunale di Allumiere, guidata dal sindaco Luigi Landi e dalla sua giunta, intende evidenziare con forza, sottolineando l’importanza di un’azione di squadra costante nel tempo. In questo iter ambizioso, una menzione di merito va senz’altro alla consigliera regionale Marietta Tidei, che ha sostenuto e scortato il progetto con grande dedizione sin dai primi passi, assicurando la necessaria continuità politica e amministrativa. Presente oggi anche l’Onorevole Alessandro Battilocchio, già proiettato verso le fasi successive dell’opera e impegnato nella programmazione del suo futuro completamento.

L’avvio effettivo del cantiere non manca tuttavia di sollevare accese reazioni sul piano del dibattito politico locale. La compagine di governo guidata dal sindaco Landi non ha infatti risparmiato una precisa e sferzante stoccata nei confronti dei consiglieri d’opposizione di Insieme per Allumiere. Dalla maggioranza si evidenzia come, di fronte a un traguardo di così ampia portata per il benessere collettivo e dall’enorme lavoro svolto dal Comune di Tolfa, la minoranza abbia preferito percorrere la strada della speculazione politica e della divisione, evitando accuratamente di rivolgere i dovuti complimenti all’operato del Comune di Tolfa per la grande mole di lavoro svolta. Dalla giunta viene inoltre rimarcata una scarsa memoria da parte dei vecchi amministratori di Allumiere, invitati a ricordare in quali condizioni critiche e con quale assoluta mancanza di progettualità sia stata lasciata da loro la complessa vicenda dell’isola ecologica. Al di là dei toni e degli scontri della politica, resta il dato di fatto tangibile di un’infrastruttura che sta finalmente per nascere, pronta a trasformarsi in un cerniera verde capace di unire ancora di più due paesi. La politica almeno in queste circostanze deve unire e non dividere è questo l’invito che in conclusione fanno i sindaci di Tolfa e Allumiere che auspicano che si possa continuare a lavorare per il futuro completamento dell’opera e per il bene delle due comunità.

Comune di Allumiere