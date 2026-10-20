Pista pedonale tra Tolfa e Allumiere, dopo cinque anni partono i lavori

Riceviamo e pubblichiamo. Dopo anni di attesa, partono finalmente i lavori per la realizzazione della pista pedonale tra Tolfa e Allumiere. Un’opera intercomunale che affonda le proprie radici nel percorso amministrativo avviato durante il mandato di Antonio Pasquini da sindaco di Allumiere e che oggi, con l’apertura del cantiere, compie un passo importante verso la realizzazione. Questa mattina eravamo presenti insieme all’ex assessore Sante Superchi, che collaborò intensamente alla stesura del progetto di studio, contribuendo a sviluppare una visione dell’intervento che non si limitava alla realizzazione del percorso pedonale, ma prevedeva anche opere relative ai sottoservizi. È proprio su questo aspetto che oggi sarebbe importante avere maggiori informazioni. Ci auguriamo che quelle previsioni progettuali siano state prese in considerazione dall’attuale amministrazione e che possano trovare spazio nell’intervento in corso. Purtroppo, ad oggi, non siamo in grado di verificarlo, perché, nonostante le richieste presentate attraverso un accesso agli atti, non abbiamo ricevuto la documentazione né i chiarimenti richiesti. Quando un sindaco si presenta davanti ai cittadini, non porta soltanto un programma amministrativo: porta anche un libro di sogni, fatto di progetti che vorrebbe trasformare in realtà per la propria comunità. Sono impegni che nascono dall’ascolto dei cittadini e dalla volontà di lasciare qualcosa di concreto al territorio. Durante il mandato di Pasquini sono stati realizzati alcuni di questi obiettivi. Pensiamo alla riapertura della scuola e agli interventi sull’acquedotto, che hanno consentito di affrontare e risolvere i problemi idrici del Comune. Ricordiamo anche il restauro del monumento ai Caduti, realizzato per la prima volta durante quella amministrazione. Risultati importanti, perché dietro queste opere ci sono servizi essenziali, memoria collettiva e risposte attese dalla comunità. In questo percorso desideriamo riconoscere il contributo della consigliera regionale Marietta Tidei, che ringraziamo per il sostegno e per le risorse regionali ottenute, non soltanto per la pista pedonale, ma anche per gli interventi che hanno riguardato la scuola e il monumento ai Caduti. È giusto riconoscere il lavoro di chi, nelle istituzioni, ha contribuito concretamente a rendere possibili questi risultati. La pista pedonale tra Tolfa e Allumiere era un altro di quei sogni. Un progetto nel quale abbiamo creduto e per il quale ci siamo impegnati, insieme al sindaco di Tolfa e alla consigliera regionale Tidei, per ottenere le risorse necessarie. La scelta di individuare Tolfa come Comune capofila ha rappresentato una soluzione organizzativa all’interno di un progetto che nasceva con una chiara vocazione intercomunale e che appartiene a entrambi i territori. Oggi, dopo cinque anni, vedere finalmente partire i lavori è motivo di soddisfazione. Significa che un progetto può attraversare tempi lunghi e difficoltà amministrative e continuare a rappresentare un obiettivo importante per le nostre comunità. Questo, tuttavia, non significa che ogni questione sia risolta. Il trascorrere degli anni e l’aumento dei costi hanno inciso sulle risorse disponibili e, purtroppo, non sembra sarà possibile realizzare l’intero percorso originariamente previsto. Sappiamo che i lavori interesseranno soltanto alcuni tratti, ma non conosciamo ancora nel dettaglio quali.

Antonio Pasquini e Santa Superchi