Pista ciclopedonale “Dal Porto al Castello”, apertura dei cantieri dopo l’estate

Via libera definitivo da parte della Regione Lazio al progetto di realizzazione della pista ciclopedonale “Dal Porto al Castello”, promossa e approvata dai Comuni di Civitavecchia e Santa Marinella.

“Con estrema soddisfazione – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – posso comunicare che è stato raggiunto un ulteriore risultato da questa Amministrazione rispetto alla realizzazione di opere pubbliche che migliorano la qualità della vita dei nostri concittadini ed incentivano la sostenibilità ambientale del nostro territorio.

E’ stato infatti approvato definitivamente dalla Regione Lazio il nostro progetto “dal porto al Castello”, che vedrà realizzare una pista ciclabile, per quanto riguarda il nostro Comune, dal Fosso del Marangone al Castello di Santa Severa, oltre che vedrà completare il progetto di riqualificazione e musealizzazione dell’area del Castrum.

Entro il mese di settembre potranno quindi essere aggiudicati ed avviati i lavori stante che sono già stati acquisiti tutti i pareri idonei e necessari”. “Dal Porto al Castello” è un itinerario ciclo turistico che congiungerà il Castello di Santa Severa al Porto di Civitavecchia. Una pista ciclabile lunga all’incirca 25 chilometri che attraverserà le due città, con punti di sosta nell’area archeologica di Castrum Novum.

Il progetto è stato finanziato con i fondi del PNRR per un importo totale di oltre 4milioni di euro. La ripartizione dell’investimento è di circa 1milione 500 mila euro (fondi PNRR) e per oltre 900 mila euro con fondi propri dell’Amministrazione Comunale.

Il progetto è in compartecipazione, tecnico ed economica, tra il Comune di Santa Marinella e il Comune di Civitavecchia, in qualità di Ente Capofila. Abbiamo intenzione di incentivare la mobilità ciclistica – continua il Sindaco Pietro Tidei – per scopi di tutela ambientale e per valorizzare le bellezze del territorio.

Le biciclette costituiscono infatti una modalità di trasporto che non produce nessuna emissione e questo contribuisce a diminuire l’impatto climatico dei trasporti, tra i settori più inquinanti. Sono previsti punti di snodo e soste culturali lungo il litorale, così da promuovere le bellezze archeologiche e naturalistiche del nostro territorio, ricco di storia e scorci paesaggistici.

Si creerà così un parco archeologico vero e proprio, che si potrà raggiungere tramite la via ciclabile, attuando un percorso turistico di collegamento con il traffico croceristico del Porto di Civitavecchia. Questo progetto – conclude il Sindaco – finalmente doterà la città di una pista ciclabile sicura e funzionale per i tanti amanti delle due ruote”.