Pista ciclopedonale, come cambia il progetto: tracciato da modificare tra largo Galli e piazza d’Assisi

Le nuove indicazioni sono presenti nel documento redatto dalla Capitaneria di Porto, legato alla valutazione della documentazione afferente alla Conferenza di Servizi

Sarà modificato il percorso della pista ciclopedonale i cui lavori sono in corso d’opera a Civitavecchia. Le nuove indicazioni sono presenti nel documento redatto dalla Capitaneria di Porto, legato alla valutazione della documentazione afferente alla Conferenza di Servizi. “Finalizzata – si legge – all’approvazione dei seguenti interventi:

modifica del tracciato della pista ciclabile lungo la via Aurelia nel tratto tra largo Marco Galli e piazza S. Francesco d’Assisi a seguito della sovrapposizione con il progetto redatto da Ferrovie delle Stato in via di approvazione; integrazione nel perimetro del cantiere degli spazi addicenti piazza Betlemme a seguito della revisione delle Concessioni presenti sull’area e dell’acquisizione dell’area; aggiornamento delle opere previste nelle aree del parcheggio a seguito dello stralcio della copertura metallica che verrà realizzata in una seconda fase di completamento; modifica delle lavorazioni previste in corrispondenza del Porto Riva di Traiano con inserimento delle opere relative alla manutenzione della recinzione; adeguamento di alcune lavorazioni sul tracciato della pista ciclabile a seguito di esigenze emerse durante l’andamento dei lavori”.