“Piscina comunale, ulteriori spazi a disposizione delle società natatorie”

Su richiesta dell’amministrazione comunale, il gestore della piscina comunale ha risposto positivamente mettendo a disposizione ulteriori spazi per contribuire ad affrontare la difficile situazione che sta interessando il movimento natatorio cittadino

Riceviamo e pubblichiamo. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il gestore della piscina comunale ha risposto positivamente mettendo a disposizione ulteriori spazi per contribuire ad affrontare la difficile situazione che sta interessando il movimento natatorio cittadino.

L’Amministrazione ha indicato come priorità le associazioni regolarmente affiliate, con atleti regolarmente tesserati, che svolgono attività di pallanuoto e coinvolgono le categorie giovanili. Le disponibilità saranno individuate all’interno delle fasce ancora utilizzabili e compatibilmente con le attività già programmate nell’impianto, con l’obiettivo di ampliare concretamente le possibilità di allenamento per le realtà cittadine.

È stato inoltre condiviso che il gestore convochi in tempi stretti le società interessate, così da verificare direttamente le esigenze e consentire quanto prima l’utilizzo degli spazi disponibili. Come previsto dalla convenzione, sarà il gestore a organizzare gli spazi e le relative assegnazioni, avendo cura di individuare soluzioni il più possibile equilibrate e funzionali per tutte le realtà coinvolte. L’obiettivo dell’Amministrazione resta quello di tutelare la continuità dell’attività sportiva, con particolare attenzione alla pallanuoto giovanile, e sostenere il movimento natatorio cittadino in una fase particolarmente complessa. Comune di Civitavecchia.