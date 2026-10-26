“Il Pirgo, potenziale fiore all’occhiello del lungomare di Civitavecchia, versa in uno stato di incuria e abbandono”. A lanciare l’allarme sono alcuni residenti, che concentrano l’attenzione soprattutto sul terrapieno delimitato dagli scogli, trasformato in una discarica a cielo aperto. “È proprio su questa superficie calpestabile e tra gli anfratti delle rocce che si accumula la maggiore quantità di sporcizia: bottiglie di vetro, lattine, pezzi di plastica e rifiuti abbandonati dai frequentatori dell’area. Gli abitanti chiedono interventi urgenti di bonifica del terrapieno e controlli mirati per fermare l’inciviltà”.