Pioggia di selfie per Totti che vince anche a padel, a Santa severa insieme al ct Mancini

Tanti applausi per Totti che alla fine della manifestazione si è fermato per firmare centinaia di autografi e scattare molti selfie con i tanti tifosi accorsi

Grande successo per l’evento “La finale del cuore”, organizzato Stefano Quartieri, uno dei titolari del ristorante “L’Isola del pescatore”, il noto locale dei vip. Una iniziativa, quella che si è svolta al “Santa Severa Padel”, dedicata alla sensibilizzazione della tematica relativa ai problemi cardiaci nei circoli sportivi. Fra le guest star l’ex capitano della Roma Francesco Totti e il ct della Nazionale Roberto Mancini. Fra i protagonisti anche gli ex calciatori Gigi Di Biagio e Vincent Candela e l’attore Gianfranco Butinar. Tanti applausi per Totti che alla fine della manifestazione si è fermato per firmare centinaia di autografi e scattare molti selfie con i tanti tifosi accorsi. Poi le partite, soprattutto quella in cui il “Capitano” insieme all’ex compagno di squadra Candela hanno disputato contro due giocatori locali, Piero Iacobucci e Alessandro Vaccarella, sconfitti in tre set dai due campioni di calcio. Totti e l’organizzazione, a fine evento, hanno consegnato due defibrillatori, uno ad una scuola media di Santa Marinella, e l’altro alla Croce rossa donato dalla famiglia Saladino.