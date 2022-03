Pietro Tidei nominato all’unanimità presidente dell’Osservatorio Ambientale

Nell’assemblea del 9 Marzo scorso, i Sindaci dei sei Comuni consorziati hanno deciso all’unanimità di nominare Pietro Tidei, presidente dell’Assemblea consortile dell’Osservatore Ambientale. Al fine di rendere l’Ente operativo il prima possibile, già il prossimo 22 Marzo è stata convocata una nuova seduta assembleare per la nomina del CdA del Consorzio, costituito da ognuno dei Comuni consorziati. Il rappresentante del comune di Santa Marinella sarà disegnato sulla base della manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale del comune nei giorni scorsi. “Con l’insediamento del nuovo CdA L’Osservatorio Ambientale potrà finalmente ripartire, fornendo alle AA.CC consorziate gli strumenti per un controllo specifico e approfondito dello stati di salute della popolazione e dell’ambiente, che purtroppo da troppi anni manca sul territorio e che risulta quanto mai necessario visto il ritorno al pieno funzionamento della centrale a carbone di torte valdaliga nord e la minaccia dell’istallazione di nuovi impianti inquinanti. Soprattutto si potranno finalmente mettere a disposizione della collettività i cospicui fondi che ENEL Spa deve versare annualmente al comune di Civitavecchia per il funzionamento dell’Osservatorio Ambientale, che giacciono da anni inutilizzati come sottolineato più volte da Tidei. I Finanziamenti dovranno essere utilizzati soprattutto per la difesa e riqualificazione dell’ambiente e la lotta agli inquinamenti che in un momento delicato come quello che stiamo vivendo rischiano di crescere a dismisura. Nel frattempo è stato chiesto all’ Istituto Superiore di Sanità un nominativo che abbia le massime competenze nel settore della qualità’ dell’aria e delle malattie riconducibili all’inquinamento ambientale”, si legge nella nota del Comune di Santa Marinella.