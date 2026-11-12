Pietro e Marietta Tidei a Cuba per portare medicinali alla popolazione

“Si parte per Cuba! Per qualche giorno sarò insieme all’Associazione Semi di Pace, al suo presidente Luca Bondi, a mia figlia Marietta Tidei e a una delegazione che incontreremo a Madrid per proseguire verso L’Avana. Una missione umanitaria per portare medicinali a una popolazione che sta attraversando un momento particolarmente difficile. Conosco Cuba, è un Paese al quale sono molto legato e tornarci oggi, con questa iniziativa di solidarietà, ha per me un significato speciale. Questa mattina in aeroporto abbiamo avuto anche il piacere di incontrare il viceministro della Sanità cubano. Un incontro cordiale e interessante, che ci ha permesso di conoscere meglio le difficoltà che sta attraversando il sistema sanitario del Paese. Grazie all’impegno di Semi di Pace, un container di aiuti umanitari è già arrivato a Cuba, mentre altri medicinali saranno portati dalla nostra delegazione. Un ringraziamento particolare alle sezioni ANPI di Civitavecchia e Ronciglione e ai tanti cittadini che hanno contribuito generosamente alla raccolta. Cuba nel cuore”, lo scrive l’ex sindaco Pietro Tidei sui suoi canali social.