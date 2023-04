Pienone in centro e alla Marina per Pasqua e Pasquetta, boom dei turisti

Boom di presenze a Civitavecchia per la due giorni delle festività pasquali. Domenica e lunedì ristoranti pieni per pranzo, ma anche tanta gente venuta in città per fare una semplice passeggiata e mangiare un gelato a due passi dal mare. Sold out in quasi tutti i locali della Marina, ma anche nel centro storico i ristoranti hanno lavorato bene. In giro si sono visti anche tanti turisti, ma in questo caso non si parla solo di crocieristi, in buon numero anche per i giorni di Pasqua, ma soprattutto forestieri che sono arrivati dai Comuni limitrofi: Tolfa, Santa Marinella e Tarquinia ma anche Roma, Orbetello e Orte.