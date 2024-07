Il sindaco Marco Piendibene ha ufficialmente richiesto la revoca dell’ordinanza n. 441/2020 che permetteva ai Consiglieri Comunali, agli Assessori e al Presidente del Consiglio di parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu in Via Vanvitelli, Via Santa Fermina e Piazza Guglielmotti durante lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Ivano Berti, ha accolto immediatamente la richiesta del Sindaco ed ha emesso l’ordinanza n. 378/2024, che revoca il precedente provvedimento.

“Ritengo che mantenere forme di privilegio per i rappresentanti istituzionali non sia in linea con gli indirizzi della nostra Amministrazione Comunale,” ha dichiarato il Sindaco Piendibene. “I rappresentanti istituzionali, anche nell’esercizio delle loro funzioni, dovrebbero dare il buon esempio e attenersi alle stesse regole valide per tutti i cittadini.”

La decisione di revocare questo privilegio è stata presa per promuovere l’equità e il rispetto delle norme all’interno della comunità di Civitavecchia, dimostrando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire trasparenza e correttezza.

La nuova ordinanza n. 378/2024 è già in vigore e comporta la fine delle agevolazioni di parcheggio per i Consiglieri Comunali, gli Assessori e il Presidente del Consiglio nelle aree precedentemente indicate.