Piendibene: “Importante l’intesa raggiunta fra Pas e Autority”

“La notizia della firma dell’accordo raggiunto fra Pas e Autorità portuale è motivo di grande soddisfazione”. Anche il candidato sindaco del centrosinistra Marco Piendibene interviene dopo la notizia del rinnovo dell’accordo sulla Pas.

“Dopo mesi di tensione – spiega Piendibene – finalmente si è addivenuti all’intesa, che scongiura l’affidamento del servizio al settore privato, mantenendo la società in house e per questo vanno ringraziate tutte le parti in causa, a partire dal Presidente Musolino, che hanno dimostrato senso di responsabilità nella gestione del conflitto, a volte anche molto aspro. Oltre alla soddisfazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per avere riportato il sereno fra i lavoratori, c’è anche quella di aver mantenuto la pace sociale nel porto; a mio avviso, questo è da sempre l’elemento determinante che ha reso possibile la crescita dell’importanza del nostro scalo nell’economia nazionale: in questo senso il nostro porto può essere considerato un modello che occorre preservare per continuare a crescere ed è anche per questo che considero l’intesa raggiunta di un’ importanza strategica”.