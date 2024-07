Piendibene e la maggioranza giallorossa al debutto: “No a posizioni preconcette”

"Lavoreremo sia per chi ci ha scelti che per chi ha deciso di rimanere a casa o votare da un'altra parte. Nessuno verrà lasciato indietro". Di Gennaro presidente del consiglio comunale, Frascarelli il vice. Nessuna sorpresa in giunta