Piazza XXIV Maggio finalmente bonificata dopo l’incendio ad un box del Mercato

“Squadra “Pronto Intervento” di CSP al lavoro quest’oggi per rimuovere rifiuti e detriti presenti nell’area mercato di Piazza Regina Margherita dove giorni fa, come si ricorderà, si è sviluppato un incendio. Le operazioni di pulizia sono state eseguite con l’ausilio di una ditta specializzata per il ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali. Dopo il rogo rimangono detriti, rifiuti e vetro disseminati in un’area che ogni giorno vede già impegnate le squadre di CSP per le consuete pulizie post mercato. La speciale squadra di CSP, come sempre impegnata nelle giornate dedicate ai presidi ambientali e oggetto di interventi di contrasto all’incuria e all’inciviltà, in poche ore ha rimosso i detriti depositati sul suolo ed effettuato la bonifica dell’area interessata dall’incendio. L’area è stata completamente bonificata e pronta ad accogliere nuovamente operatori e abituali fruitori del mercato”, lo rende noto Csp.