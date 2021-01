Piano Mobilità Regionale, Pd: “La sua adozione migliora la qualità della vita dei cittadini”

“Grazie al lavoro della Regione Lazio l’anno nuovo comincia con un’ottima notizia per il nostro territorio. L’adozione del Piano Trasporti presentato dall’Assessore Alessandri, infatti, migliorerà la qualità della vita dei cittadini in tema di mobilità e di sviluppo della stessa in un quadro di efficientamento energetico e salvaguardia ambientale. Strade, porti, aeroporti, ferrovie, trasporto pubblico locale e piste ciclabili sono i temi affrontati nel piano in chiave di sviluppo sostenibile. Fondamentali, per il litorale nord del Lazio, sono la riattivazione della Civitavecchia-Capranica-Orte e gli interventi di potenziamento delle strutture portuali e la loro connessione ferroviaria, atti strategici per il rilancio commerciale del nostro Porto. Inoltre è prevista la chiusura dell’anello ferroviario di Roma la trasformazione in linea metropolitana della FL5 Roma – Civitavecchia. Grazie a questo piano Civitavecchia potrà assumere il ruolo centrale che le spetta in ottica di connessione col traffico commerciale nazionale ed europeo”. Lo scrive il Partito Democratico Civitavecchia.