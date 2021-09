“Piano Marshall” in arrivo per rifare le strade. Pronti 6 milioni di euro

Si parte da San Liborio, per poi continuare nelle aree periferiche della città, come Campo dell'Oro, Boccelle e San Gordiano ma anche su alcune arterie del centro, come via Apollodoro, via Leopoli e il quartiere De Santis

Sono già partiti i lavori di rifacimento delle strade di Civitavecchia. Si parte da San Liborio, per poi continuare nelle aree periferiche della città, come Campo dell’Oro, Boccelle e San Gordiano ma anche su alcune arterie del centro, come via Apollodoro, via Leopoli e il quartiere De Santis. “Vogliamo dare un segnale forte ai residenti”, afferma l’assessore ai lavori pubblici Sandro De Paolis. Si comincia con due appalti assegnali per una somma complessiva di 2 milioni di euro. Ma si interverrà anche sui marciapiadi e le buche per un imposto di 1 milione. Ma la novità è legata al finanziamento da 3,6 milioni di euro ottenuto dal Ministero dell’Interno. Cinquecento mila euro per le ristrutturazioni di due plessi cittadini, 250 mila per una scuola e il restante per un’altra, gli altri due milioni di euro ancora per le strade. “Pensiamo ad esempio agli accessi nord e sud, alle vie che gravitano intorno al Mercato, a via Terme di Traiano e ad altre arterie”, aggiunge l’assessore.