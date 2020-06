Piano di risanamento Csp: rincari su parcheggi e biglietti bus

Inizia a delinearsi il piano di risanamento di Csp, la Civitavecchia Servizi Pubblici. Per dare un futuro ad un’azienda in perenne crisi, il management punta ad un sensibile contenimento dei costi, vedi il taglio degli interinali. Una minore spesa in parte corrente per un risparmio di € 1.286.000. Ma si lavora anche su altri settori. I parcheggi per esempio. Da questo punto di vista si prevede un adeguamento tariffario da 0,50 centesimi ad un euro, e un ampliamento delle aree di sosta di circa 250 stalli. Fari puntati anche sul parcheggio gratuito dell’area Feltrinelli, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, che Csp chiede di prendere in concessione per realizzare un parcheggio a pagamento al costo di 1 euro al giorno. In programma anche una revisione delle tariffe per il trasporto dei crocieristi, da due a tre euro.