Piano Csp, rincari per i biglietti dei crocieristi e per i parcheggi

Aumento del biglietto della linea speciale per i croceristi da 2 a 3 euro a partire dal mese di gennaio 2021, con un incremento dei ricavi stimato in circa 324 mila euro annui rispetto al 2019. E’ una delle principali novità legate al piano di ristrutturazione approvato dal Cda di Csp. Attenzione anche ai parcheggi blu, con l’allungamento degli orari a pagamento nelle aree di piazza del Conservatorio (18 posti), via Unione (20 posti), via Leonardo (28 posti), via Roma (143 posti), Corso Centocelle (51 posti). Si pensa di incrementare gli introiti di 78 mila euro rispetto all’anno precedente.