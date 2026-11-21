La sottoscrizione del Piano Città degli immobili pubblici di Tarquinia rappresenta un passaggio importante per il futuro della città e testimonia il valore del lavoro di squadra, della condivisione degli obiettivi e della capacità dell’Amministrazione comunale di costruire sinergie istituzionali. A firmare l’accordo il 20 novembre sono stati la direttrice dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, e la rettrice dell’Università degli Studi della Tuscia, Tiziana Laureti.

«Questo risultato – dichiara il sindaco Francesco Sposetti – è il frutto di un lavoro condiviso, nel quale ciascuno ha messo a disposizione competenze, energie e responsabilità per raggiungere un obiettivo comune. Voglio sottolineare il valore del lavoro della nostra Amministrazione. Desidero ringraziare l’assessore al Demanio Andrea Andreani per l’impegno e l’attenzione con cui ha seguito questo percorso. I risultati non sono mai il frutto del lavoro di una sola persona, ma della capacità di fare squadra e operare con unità d’intenti nell’interesse della comunità».

Il Piano mette a sistema nove immobili, quattro di proprietà dello Stato e cinque del Comune, integrandoli con i fabbisogni pubblici e le progettualità del territorio, in una strategia complessiva di valorizzazione e rigenerazione. Tra i beni individuati figurano la Riserva Naturale Statale delle Saline, il Borgo dei Salinari, l’ex deposito munizioni Sabbatini e l’ex Aeroscalo, oltre a Torre Barucci, Torre Dante, l’ex pescheria, Campo Cialdi e la Casa forestale San Giorgio.

Progetto pilota è il recupero ecosistemico e culturale della Riserva Naturale Statale delle Saline e del Borgo Storico dei Salinari. L’attuazione del Piano sarà accompagnata da un Tavolo Tecnico coordinato dall’Agenzia del Demanio, con il contributo scientifico e specialistico dell’Università della Tuscia, per individuare le migliori destinazioni degli immobili e sviluppare progetti integrati di valorizzazione. «Questo firma è l’inizio di un percorso. Come Amministrazione continueremo a lavorare con spirito di squadra, perché è attraverso la collaborazione e la condivisione delle responsabilità che possiamo costruire nuove opportunità e risultati concreti per Tarquinia».