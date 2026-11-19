Riceviamo e pubblichiamo. Nuovo passo importante per il Piano Città: la Giunta regionale ha approvato la proposta di Accordo di Programma tra Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e Agenzia del Demanio per il Programma Urbanistico dell’ex Caserma De Carolis, in variante al Piano Regolatore Generale. L’ex Caserma, uno dei quattro immobili statali del Piano Città, è il primo caso nel Lazio di valorizzazione e alienazione di un bene pubblico con cambio di destinazione urbanistica.

Nell’Accordo di Programma l’Agenzia del Demanio mette a disposizione il bene, il Comune ha svolto tutte le procedure urbanistiche per il cambio di destinazione d’uso e la Regione approva l’Accordo, che determina la variante. Il Comune ha completato la procedura urbanistica entro un anno, come concordato con l’Agenzia del Demanio: per questo, in caso di alienazione del bene, al Comune sarà riconosciuto il 15% dell’importo.

L’area, di circa 65mila metri quadrati, è di proprietà dello Stato e non più utilizzata dal Ministero della Difesa. Il Programma ne cambia la destinazione da zona militare e agricola a zona produttiva integrata, con funzioni produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. Prevede la demolizione dei 36 fabbricati esistenti, costruiti negli anni Quaranta, e nuovi edifici organizzati in comparti, con viabilità interna, parcheggi, aree verdi e spazi pubblici.

Con l’approvazione della proposta potrà essere avviata la manifestazione di interesse rivolta ai privati che intendono investire nell’area. Il percorso dell’Accordo prevede intanto la sottoscrizione, la ratifica del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla firma e il decreto del Presidente della Regione, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

“Dopo la consegna delle chiavi della Stegher, il Piano Città prosegue con la De Carolis,” afferma il sindaco Marco Piendibene, “un’area dello Stato dove potranno insediarsi nuove attività. Inoltre, il rispetto dei tempi potrà tradursi in una risorsa per la città. Voglio ringraziare tutti gli attori istituzionali coinvolti, dell’Agenzia del Demanio e della Regione Lazio.”

“E’ il coronamento di un lavoro straordinario svolto dagli uffici comunali,” spiega l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani, “con l’Unità Operativa Piani e Programmi, costituita appositamente per seguire la procedura. Progettare nei tempi previsti dall’Accordo la trasformazione di un’area di 65mila metri quadrati è stato un lavoro che merita un ringraziamento sincero da parte dell’Amministrazione.” Comune di Civitavecchia.

“Come dimostra il provvedimento sulla caserma De Carolis, la Regione Lazio continua a confermarsi come un partner attento a 360 gradi alle istanze del territorio e in particolare alle progettualità che puntano al recupero di aree e allo sviluppo”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

“La giunta Rocca ha infatti approvato, su proposta dell’assessore Calvi, l’Accordo di Programma tra Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e Agenzia del Demanio per la trasformazione e valorizzazione del compendio demaniale dismesso dal Ministero della Difesa. Si tratta di un sito ormai in stato di abbandono che, attraverso un iter avviato quattro anni fa dall’amministrazione comunale Tedesco, verrà ora messo a disposizione per progetti di recupero e sviluppo. La superficie di quasi sette ettari avrà una nuova destinazione d’uso, passando da zona militare e agricola a zona produttiva integrata, con un mix funzionale articolato in quattro direttrici: produttiva, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva. I 36 corpi di fabbrica esistenti, costruiti negli anni ’40 e privi di interesse culturale, saranno abbattuti e all’interno dell’area sorgerà una nuova viabilità interna con parcheggi, rete idrica duale per il risparmio idrico, aree verdi e rimboschimento compensativo”, continua l’esponente di Fdi.

“L’iter di questa operazione è chiaramente complesso ma la Regione Lazio intende fare la sua parte fino in fondo, così come le altre amministrazioni interessate. Attendiamo entro trenta giorni la ratifica del consiglio comunale di Civitavecchia, così da poter accelerare il cammino verso la trasformazione di quella che oggi è una sacca di degrado in un’occasione di sviluppo e occupazione per il territorio”, conclude Emanuela Mari.