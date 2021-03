Pfizer e Astrazeneca, ecco le somministrazioni effettuate alle varie categorie nella Asl Roma4

Focus su Forze dell'ordine, personale scolastico, over 80, soggetti fragili e soggetti estremamente vulnerabili

Una campagna vaccinale che incontra una fase a rilento. In tutta Italia la progressione delle somministrazioni del siero anti-covid va rallentandosi, e il Lazio non fa eccezione. La Asl Roma4 intanto rende note le vaccinazioni effettuate in relazione alle varie categorie connesse alla tipologia di siero, Pfizer e Astrazeneca. Ecco il report.

-Forze dell’Ordine: dosi somministrate: 1622

AstraZeneca: 1611

Pfizer: 11

-Personale scolastico: dosi somministrate: 3022

AstraZeneca: 3007

Pfizer: 15

-Over 80: 10196

AstraZeneca:0

Pfizer: 10196

-Soggetti fragili: 405

AstraZeneca: 0

Pfizer: 405

-Soggetti estremamente vulnerabili: 127

AstraZeneca: 0

Pfizer: 127