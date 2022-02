Pezzi di palazzo pericolanti, VVF ancora a lavoro per mettere in sicurezza la città

Dalle ora 6.30 di questa mattina i Vvf si sono portati in Piazzale Capolinaro per rimuovere le porzioni di intonaco pericolanti dalla facciata del palazzo

Continua l’opera, da parte dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, di messa in sicurezza a seguito del maltempo dei giorni scorsi. Dalle ora 06.30 di questa mattina i Vvf si sono portati in Piazzale Capolinaro per rimuovere le porzioni di intonaco pericolanti dalla facciata del palazzo, anche se persiste il corridoio pedonale di sicurezza creato lo scorso sabato.