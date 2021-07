Petizione on-line contro i parcheggi blu: “Non vogliamo pagare”

Si susseguono le polemiche in relazione alla decisione recente dell’amministrazione comunale di installare nuovi parcheggi blu in diversi punti della città. Soprattutto gli stalli blu e l’allungamento dell’orario a pagamento hanno messo in allerta alcuni cittadini, tanto che è stata creata una petizione on line per opporsi alla decisione del Pincio. Per ora sono oltre cento le adesioni, che potrebbero aumentare nei prossimi giorni. “Di questi tempi inserire altri parcheggi a pagamento è una scelta incomprensibile – afferma una residente – non voglio pagare altre tasse. Ci dobbiamo opporre, anche andando sotto al Comune”. Mal di pancia anche da parte di alcuni commercianti, anche se per l’amministrazione comunale sono stati proprio gli esercenti, del mercato, a chiedere l’installazione dei nuovi spazi blu per le auto, in modo da favorire un ricambio di clientela.