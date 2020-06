Pescatori in bilico nel valzer del rimpasto. I commercianti: “Va confermata”

Claudia Pescatori potrebbe lasciare l’assessorato al commercio nel valzer del rimpasto? Bene, alcuni commercianti ne chiedono la conferma. “Trovo sconcertante, soprattutto in questo periodo di grande crisi economica, dopo aver legato con l’assessore al commercio Claudia Pescatori e aver portato avanti idee, progetti e discorsi, solo pensare di poterla sostituire. Il commercio è in ginocchio e la politica pensa alla spartizione delle poltrone. Se dovesse accadere ci troveremmo a dover ricominciare tutto daccapo e sinceramente non ne abbiamo voglia e molti di noi non hanno tempo ed energia. Spero che la politica ed i politici possano iniziare a rispettare il lavoro dei cittadini e capiscano che sono eletti come rappresentanti dei Civitavecchiesi e non dei romani o dei partiti”. Lo afferma il ristoratore Andrea Palmieri, 5 stelle convinto. Stesso dicasi per altri commercianti del Ghetto: “La Pescatori sta lavorando bene, ci ha ascoltato sempre, non so da quanto tempo non c’era una persona come lei al Comune. Non va assolutamente sostituita”, lo dichiara Maurizio Mauro, titolare di un locale Food&Beverage. Anche il portavoce dei ristoratori del centro storico Luca Lupidi si è schierato per una continuità amministrativa, a difesa di un settore che per un anno ha avuto una responsabile, la Pescatori appunto, che ha portato avanti un dialogo fitto con le piccole e medie imprese.