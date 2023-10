Pescatore cade dal pontile del lungomare Marconi, ricoverato al Gemelli in codice rosso

Un pescatore è precipitato dal pontile del lungomare Marconi, ancora per cause in corso di accertamento. Sul posto i Vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno riportato l’uomo all’altezza della via, recuperandolo dalla spiaggia e consegnandolo successivamente al personale sanitario del 118. Il pescatore è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale.