Pesca, campionato Italiano a coppie: vincono Lacerenza e Moschetti

Nel fine settimana del 20 e 21 aprile si sono svolte a Civitavecchia, nel porto, all’interno della diga foranea, le due prove del campionato Italiano a coppie di canna da riva. Quarantasette coppie provenienti da tutta Italia si sono allineate sul campo di gara per contendersi il titolo tricolore. Un campo di gara la banchina 13 bis comoda e sicura, con la possibilità di garantire pescate interessanti. Oggi Civitavecchia e il suo porto, per la Federazione Nazionale FIPSAS, sono un punto di riferimento consolidato, per Campionati Italiani e Club Azzurro della Nazionale. Una presenza di garisti, per la gioia di albergatori, ristoranti, pizzerie, bar ecc. che erano anni che non si registrava. La pesca è stata la solita, mirata alla cattura delle occhiate e dei saraghi, assenti quasi completamente i sugarelli. Pesca difficile che è diventata ancor più complicata nella parte bassa del campo, quella più interna del porto, dove, evidentemente questi pesci stentavano ad entrare. Come stabilito dalla circolare normativa e dal regolamento di gara FIPSAS, i pesci catturati sono stati mantenuti in vivo in grosse nasse e al termine di gara riemessi in mare. Alla fine, unica coppia ad aver vinto per due volte il settore è stata quella della LNI Spotorno composta da Paolo Lacerenza ed Andrea Moscetti che conquista il titolo tricolore a coppie 2024. Vittoria meritatissima a detta di tutti perché ottenuta in due settori difficili e senza l’aiuto della dea bendata per quanto riguarda il sorteggio del picchetto., Alle loro spalle argento per Giorgio Boggi e Massimo Bacchiani della Mestrina con tre penalità e maggior peso su Fabio Pantani e Jacopo Collavoli del GPS Lo Squalo di Venezia che vincono il bronzo. Ottimo il risultato degli atleti di casa, appena dopo il gradino più basso, con 4 penalità il 5 posto di Mauro Campidonico e Francesco Di Lisciandro. Da sottolineare l’ottima organizzazione della società di casa ASD Canna da Riva.

La cerimonia di premiazione si è svolta, alla presenza del Delegato allo Sport Consigliere Comunale Matteo Iacomelli, presso l’accogliente sede della Lega Negale di Civitavecchia.

“Un particolare ringraziamento – affermano gli organizzatori – all’Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto, Agenzia delle Dogane, Amministrazione Comunale di Civitavecchia, alla Roma Cruise Terminal al Presidente della Lega Navale di Civitavecchia Dott. Dario Iacoponi”.