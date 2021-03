Pericolo scampato (per ora). Il Lazio resta zona gialla: Rt a 0.98

Se ne è parlato a lungo in questi ultimi giorni. Il Lazio, vista la crescita esponenziale dei numeri legati ai contagi secondo molti rischiava di passare in zona arancione. Invece, pochi minuti fa arriva direttamente dalla voce del Ministro della Sanità Roberto Speranza la conferma della colorazione gialla, ovvero sia quella che determina restrizioni meno stringenti in riferimento alle norme anti-covid. Rt fissato a 0.98. Dunque valgono le stesse regole rispettate fino ad oggi.